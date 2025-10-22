- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
72 809.94 IDR
En kötü işlem:
-191 037.53 IDR
Brüt kâr:
365 525.05 IDR (22 493 pips)
Brüt zarar:
-421 214.34 IDR (25 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (94 544.39 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
198 170.72 IDR (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
51.13%
Maks. mevduat yükü:
26.99%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
5 (35.71%)
Satış işlemleri:
9 (64.29%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-3 977.81 IDR
Ortalama kâr:
36 552.51 IDR
Ortalama zarar:
-105 303.59 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80 450.49 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-191 037.53 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
253 860.01 IDR
Maksimum:
267 953.91 IDR (20.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.39% (267 953.91 IDR)
Varlığa göre:
22.99% (302 169.67 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|12
|USOILm
|1
|BTCXAUm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-14
|USOILm
|5
|BTCXAUm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-8.1K
|USOILm
|138
|BTCXAUm
|5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72 809.94 IDR
En kötü işlem: -191 038 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94 544.39 IDR
Maksimum ardışık zarar: -80 450.49 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
1.2M
IDR
IDR
1
0%
14
71%
51%
0.86
-3 977.81
IDR
IDR
23%
1:500