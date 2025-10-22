SinyallerBölümler
Subair Amrah

For Everyone

Subair Amrah
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
72 809.94 IDR
En kötü işlem:
-191 037.53 IDR
Brüt kâr:
365 525.05 IDR (22 493 pips)
Brüt zarar:
-421 214.34 IDR (25 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (94 544.39 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
198 170.72 IDR (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
51.13%
Maks. mevduat yükü:
26.99%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
5 (35.71%)
Satış işlemleri:
9 (64.29%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-3 977.81 IDR
Ortalama kâr:
36 552.51 IDR
Ortalama zarar:
-105 303.59 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80 450.49 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-191 037.53 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
253 860.01 IDR
Maksimum:
267 953.91 IDR (20.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.39% (267 953.91 IDR)
Varlığa göre:
22.99% (302 169.67 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 12
USOILm 1
BTCXAUm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -14
USOILm 5
BTCXAUm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -8.1K
USOILm 138
BTCXAUm 5.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72 809.94 IDR
En kötü işlem: -191 038 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94 544.39 IDR
Maksimum ardışık zarar: -80 450.49 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.22 16:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 13:53
Share of trading days is too low
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 13:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 12:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
For Everyone
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
1.2M
IDR
1
0%
14
71%
51%
0.86
-3 977.81
IDR
23%
1:500
