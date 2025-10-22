SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ISA World Trading
Emilio Porras

ISA World Trading

Emilio Porras
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
513.57 EUR
En kötü işlem:
-197.87 EUR
Brüt kâr:
791.76 EUR (4 429 pips)
Brüt zarar:
-258.17 EUR (908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (582.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
582.57 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.51%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
66.70 EUR
Ortalama kâr:
131.96 EUR
Ortalama zarar:
-129.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-197.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-197.87 EUR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
197.87 EUR
Maksimum:
197.87 EUR (19.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.10% (81.02 EUR)
Varlığa göre:
8.99% (106.77 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 4
XAUUSD 3
EURJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -147
XAUUSD 824
EURJPY -69
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -454
XAUUSD 4.2K
EURJPY -212
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +513.57 EUR
En kötü işlem: -198 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +582.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -197.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live2
2.87 × 1107
Pepperstone-Demo02
10.34 × 510
XMGlobalMU-Real 21
20.00 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.22 12:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.22 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ISA World Trading
Ayda 39 USD
53%
0
0
USD
1.2K
EUR
1
0%
8
75%
100%
3.06
66.70
EUR
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.