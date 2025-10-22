- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
15.20 USD
En kötü işlem:
-28.56 USD
Brüt kâr:
57.61 USD (28 925 pips)
Brüt zarar:
-35.67 USD (17 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (38.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.91 USD (4)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
0.64
Alış işlemleri:
4 (33.33%)
Satış işlemleri:
8 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-11.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-34.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.23 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.90 USD
Maksimum:
34.23 USD (16.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|21
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|73
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.20 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.57 × 274
|
Exness-Real16
|2.69 × 16
|
Exness-Real18
|2.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.51 × 91
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
RoboForex-ProCent-5
|14.54 × 35
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
İnceleme yok