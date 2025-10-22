SinyallerBölümler
Hadj Ahmed Slimani

AtlasTrader

Hadj Ahmed Slimani
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 49%
Exness-MT5Real32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
65 (67.70%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (32.29%)
En iyi işlem:
8.70 USD
En kötü işlem:
-9.49 USD
Brüt kâr:
54.51 USD (137 402 pips)
Brüt zarar:
-41.44 USD (104 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.74%
Maks. mevduat yükü:
53.57%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
49 (51.04%)
Satış işlemleri:
47 (48.96%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.49 USD (1)
Aylık büyüme:
49.29%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.42 USD
Maksimum:
9.49 USD (49.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.76% (9.49 USD)
Varlığa göre:
7.04% (2.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30m 48
USTECm 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30m -6
USTECm 19
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30m 2.8K
USTECm 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.70 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

AtlasTrader is a MetaTrader 5 Expert Advisor that trades the correlation between US30 (Dow Jones) and US100 (Nasdaq). It opens paired positions with adaptive money management, a structured recovery system, and volatilityâ€‘aware behavior.

Core principles:
- **M15 trend analysis** on at least one index to enable trading.
- **Volatility detection** using short vs long ATR; applies small lot boosts under explosive conditions.
- **Correlated trading**: the more volatile index follows its trend; the other index takes the opposite side.
- **Intelligent lots** and **progressive recovery** with safeguards.

İnceleme yok
2025.10.22 12:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
