İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
65 (67.70%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (32.29%)
En iyi işlem:
8.70 USD
En kötü işlem:
-9.49 USD
Brüt kâr:
54.51 USD (137 402 pips)
Brüt zarar:
-41.44 USD (104 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (6.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.70 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
97.74%
Maks. mevduat yükü:
53.57%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.38
Alış işlemleri:
49 (51.04%)
Satış işlemleri:
47 (48.96%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
0.84 USD
Ortalama zarar:
-1.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.49 USD (1)
Aylık büyüme:
49.29%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.42 USD
Maksimum:
9.49 USD (49.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.76% (9.49 USD)
Varlığa göre:
7.04% (2.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30m
|48
|USTECm
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30m
|-6
|USTECm
|19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30m
|2.8K
|USTECm
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.70 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
AtlasTrader is a MetaTrader 5 Expert Advisor that trades the correlation between US30 (Dow Jones) and US100 (Nasdaq). It opens paired positions with adaptive money management, a structured recovery system, and volatilityâ€‘aware behavior.
Core principles:
- **M15 trend analysis** on at least one index to enable trading.
- **Volatility detection** using short vs long ATR; applies small lot boosts under explosive conditions.
- **Correlated trading**: the more volatile index follows its trend; the other index takes the opposite side.
- **Intelligent lots** and **progressive recovery** with safeguards.
İnceleme yok
