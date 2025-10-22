SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TF 1st Account
Manuel Grata

TF 1st Account

Manuel Grata
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 59%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
198 (41.77%)
Zararla kapanan işlemler:
276 (58.23%)
En iyi işlem:
52.38 USD
En kötü işlem:
-52.93 USD
Brüt kâr:
7 134.01 USD (721 786 pips)
Brüt zarar:
-6 074.28 USD (598 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (540.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
540.78 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
44 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
334 (70.46%)
Satış işlemleri:
140 (29.54%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
2.24 USD
Ortalama kâr:
36.03 USD
Ortalama zarar:
-22.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-574.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-574.17 USD (26)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
794.24 USD
Maksimum:
1 504.26 USD (148.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.83% (1 504.26 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 474
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 123K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.38 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +540.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -574.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.22 11:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.05% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 11:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
2025.10.22 11:53
A large drawdown may occur on the account again
