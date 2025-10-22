SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / A Gold1
Nikolai Nogtev

A Gold1

Nikolai Nogtev
0 inceleme
93 hafta
0 / 0 USD
0%
Just2Trade-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
544
Kârla kapanan işlemler:
435 (79.96%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (20.04%)
En iyi işlem:
556.24 USD
En kötü işlem:
-449.33 USD
Brüt kâr:
15 531.75 USD (106 739 pips)
Brüt zarar:
-6 856.82 USD (43 770 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (952.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
969.23 USD (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
202 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
294 (54.04%)
Satış işlemleri:
250 (45.96%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
15.95 USD
Ortalama kâr:
35.71 USD
Ortalama zarar:
-62.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 261.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 261.63 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 261.63 USD (6.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 168
USDCHF 153
USDCAD 137
NZDUSD 35
AUDNZD 24
CADCHF 16
AUDUSD 10
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.3K
USDCHF 1.6K
USDCAD 1.4K
NZDUSD 655
AUDNZD 626
CADCHF 656
AUDUSD 457
EURNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 22K
USDCHF 18K
USDCAD 26K
NZDUSD 3.8K
AUDNZD 3.0K
CADCHF 3.2K
AUDUSD 4.9K
EURNZD 178
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +556.24 USD
En kötü işlem: -449 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +952.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 261.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForexEU-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 4
FXOpen-ECN Live Server
0.05 × 124
is6com-Live
0.07 × 28
ICMarkets-Live07
0.17 × 630
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.32 × 2176
Alpari-Pro.ECN
0.33 × 255
FXCM-GBPReal01
0.50 × 487
RoboForex-Pro-2
0.78 × 37
ATCBrokers-Live 1
0.98 × 126
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.08 × 39
ForexClub-MT4 Real 2 Server
1.12 × 60
ICMarkets-Live14
1.23 × 92
ICMarkets-Live15
1.63 × 451
Alpari-Standard3
2.20 × 5
Alpari-Standard2
2.20 × 5
XMAU-Real 20
2.50 × 4
FBS-Real-5
6.90 × 59
USGFX-Live2
8.04 × 24
İnceleme yok
2025.10.22 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 202 days
