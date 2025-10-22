- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|7
|AUDCADp
|3
|NZDCHFp
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYp
|7
|AUDCADp
|1
|NZDCHFp
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYp
|-612
|AUDCADp
|57
|NZDCHFp
|125
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.
- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 4% per month operating.
Minimum balance is 300 USD and leverage is 500.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high-risk market.
USD
USD
USD