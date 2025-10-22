- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
17.76 USD
En kötü işlem:
-0.75 USD
Brüt kâr:
49.11 USD (5 064 pips)
Brüt zarar:
-0.76 USD (59 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (18.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.29 USD (4)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
20.92%
Maks. mevduat yükü:
1.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
64.47
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
64.62
Beklenen getiri:
3.45 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-0.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.75 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.75 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (0.75 USD)
Varlığa göre:
0.06% (0.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|NZDCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|47
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.9K
|NZDCHF
|86
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.76 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 5
|
Exness-Real9
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live08
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 421
|
Exness-Real17
|1.00 × 4
|
ThreeTrader-Live
|1.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|1.50 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live19
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|3.00 × 6
|
TradersWay-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
ICMarketsSC-Live15
|4.22 × 9
|
Axi-US06-Live
|4.38 × 8
|
Exness-Real4
|4.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
88%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
1
0%
14
85%
21%
64.61
3.45
USD
USD
1%
1:500