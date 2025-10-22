- Büyüme
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
35 (50.72%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (49.28%)
En iyi işlem:
4 489.37 USD
En kötü işlem:
-7 219.63 USD
Brüt kâr:
37 409.87 USD (43 185 pips)
Brüt zarar:
-38 352.46 USD (23 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10 776.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 776.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
45.46%
Maks. mevduat yükü:
53.45%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
31 (44.93%)
Satış işlemleri:
38 (55.07%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-13.66 USD
Ortalama kâr:
1 068.85 USD
Ortalama zarar:
-1 128.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7 801.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 770.14 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.93%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23 892.80 USD
Maksimum:
25 816.49 USD (25.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.33% (25 825.42 USD)
Varlığa göre:
1.22% (1 224.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|49
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|-25K
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|512
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|-13K
|XAUUSD
|33K
|EURUSD
|-57
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 489.37 USD
En kötü işlem: -7 220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10 776.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 801.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1501
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
Trading Signals for the VIP!
Enjoy! =)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
2
49%
69
50%
45%
0.97
-13.66
USD
USD
25%
1:200