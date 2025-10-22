SinyallerBölümler
David Heras

BashLegend

David Heras
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
35 (50.72%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (49.28%)
En iyi işlem:
4 489.37 USD
En kötü işlem:
-7 219.63 USD
Brüt kâr:
37 409.87 USD (43 185 pips)
Brüt zarar:
-38 352.46 USD (23 240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (10 776.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 776.88 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
45.46%
Maks. mevduat yükü:
53.45%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
31 (44.93%)
Satış işlemleri:
38 (55.07%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-13.66 USD
Ortalama kâr:
1 068.85 USD
Ortalama zarar:
-1 128.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-7 801.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 770.14 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.93%
Algo alım-satım:
49%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23 892.80 USD
Maksimum:
25 816.49 USD (25.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.33% (25 825.42 USD)
Varlığa göre:
1.22% (1 224.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 49
XAUUSD 15
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX -25K
XAUUSD 24K
EURUSD 512
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX -13K
XAUUSD 33K
EURUSD -57
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 489.37 USD
En kötü işlem: -7 220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10 776.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 801.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1501
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Trading Signals for the VIP!


Enjoy! =)

2025.10.22 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BashLegend
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
99K
USD
2
49%
69
50%
45%
0.97
-13.66
USD
25%
1:200
