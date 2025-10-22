SinyallerBölümler
Vyacheslav Izvarin

PAMM 26

Vyacheslav Izvarin
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -73%
ForTrade-Real01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
254 (97.31%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (2.68%)
En iyi işlem:
24 742.72 USD
En kötü işlem:
-183 637.06 USD
Brüt kâr:
281 510.91 USD (162 056 pips)
Brüt zarar:
-219 063.29 USD (50 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (208 713.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208 713.76 USD (142)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.02%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
261 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
239.26 USD
Ortalama kâr:
1 108.31 USD
Ortalama zarar:
-31 294.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-185 656.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185 656.66 USD (2)
Aylık büyüme:
-45.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
208 383.33 USD (74.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.19% (208 383.33 USD)
Varlığa göre:
67.39% (429.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD` 212
SILVER` 39
GASOLINE 8
USA100 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD` 64K
SILVER` 1.3K
GASOLINE -3.1K
USA100 492
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD` 82K
SILVER` 1.3K
GASOLINE -553
USA100 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24 742.72 USD
En kötü işlem: -183 637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 142
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +208 713.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -185 656.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForTrade-Real01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.22 09:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 08:44
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.