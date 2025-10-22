- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
254 (97.31%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (2.68%)
En iyi işlem:
24 742.72 USD
En kötü işlem:
-183 637.06 USD
Brüt kâr:
281 510.91 USD (162 056 pips)
Brüt zarar:
-219 063.29 USD (50 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
142 (208 713.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
208 713.76 USD (142)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.02%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.30
Alış işlemleri:
261 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
239.26 USD
Ortalama kâr:
1 108.31 USD
Ortalama zarar:
-31 294.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-185 656.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-185 656.66 USD (2)
Aylık büyüme:
-45.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
208 383.33 USD (74.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.19% (208 383.33 USD)
Varlığa göre:
67.39% (429.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD`
|212
|SILVER`
|39
|GASOLINE
|8
|USA100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD`
|64K
|SILVER`
|1.3K
|GASOLINE
|-3.1K
|USA100
|492
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD`
|82K
|SILVER`
|1.3K
|GASOLINE
|-553
|USA100
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24 742.72 USD
En kötü işlem: -183 637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 142
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +208 713.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -185 656.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForTrade-Real01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-73%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
8
0%
261
97%
100%
1.28
239.26
USD
USD
95%
1:200