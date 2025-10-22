- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
39.65 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
39.65 USD (2 202 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (39.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.65 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
29 saniye
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
39.65 USD
Ortalama kâr:
39.65 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.65 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +39.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real16
|3.09 × 223
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
ICMarketsSC-Live22
|12.80 × 30
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|15.71 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
İnceleme yok