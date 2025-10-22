- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (66.67%)
En iyi işlem:
30.82 USD
En kötü işlem:
-75.78 USD
Brüt kâr:
75.64 USD (15 024 pips)
Brüt zarar:
-445.48 USD (68 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (18.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.81 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.60
Alım-satım etkinliği:
55.57%
Maks. mevduat yükü:
6.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
15 (71.43%)
Satış işlemleri:
6 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.17
Beklenen getiri:
-17.61 USD
Ortalama kâr:
10.81 USD
Ortalama zarar:
-31.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-430.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-430.48 USD (9)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
428.30 USD
Maksimum:
430.48 USD (4.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.30% (430.48 USD)
Varlığa göre:
1.12% (111.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-370
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-53K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.82 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +18.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -430.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
-4%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
1
0%
21
33%
56%
0.16
-17.61
USD
USD
4%
1:500