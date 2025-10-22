SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Working For You
Flavio Benites

Working For You

Flavio Benites
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
9.68 USD
En kötü işlem:
-11.22 USD
Brüt kâr:
32.99 USD (14 020 pips)
Brüt zarar:
-11.22 USD (2 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
32.99 USD (7)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
73.89%
Maks. mevduat yükü:
65.53%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
4.71 USD
Ortalama zarar:
-11.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-11.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.22 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.22 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.11% (11.22 USD)
Varlığa göre:
63.81% (332.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 22
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
52 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.22 08:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.22 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 07:44
Share of trading days is too low
2025.10.22 07:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.22 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 07:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.22 07:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 07:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
