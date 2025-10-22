SinyallerBölümler
Mohammad Zahirul Islam

OnlyGBPJPY

Mohammad Zahirul Islam
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 104%
XMGlobal-Real 36
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
809
Kârla kapanan işlemler:
391 (48.33%)
Zararla kapanan işlemler:
418 (51.67%)
En iyi işlem:
12.10 USD
En kötü işlem:
-10.29 USD
Brüt kâr:
601.87 USD (640 370 pips)
Brüt zarar:
-532.76 USD (571 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (11.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.38 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
28.18%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
149
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.24
Alış işlemleri:
397 (49.07%)
Satış işlemleri:
412 (50.93%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-1.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
44 (-12.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.00 USD (6)
Aylık büyüme:
25.82%
Yıllık tahmin:
313.24%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.49 USD
Maksimum:
55.86 USD (6.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.43% (18.58 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPYmicro 524
GOLDmicro 285
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPYmicro 12
GOLDmicro 57
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPYmicro 19K
GOLDmicro 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.10 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +11.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.22 07:00
Trading operations on the account were performed for only 46 days. This comprises 13.29% of days out of the 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.58% of days out of 346 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 07:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:00
A large drawdown may occur on the account again
