- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
240 (80.26%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (19.73%)
En iyi işlem:
60.64 USD
En kötü işlem:
-62.66 USD
Brüt kâr:
1 059.17 USD (106 562 pips)
Brüt zarar:
-798.54 USD (78 976 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (44.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
229
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
214 (71.57%)
Satış işlemleri:
85 (28.43%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
4.41 USD
Ortalama zarar:
-13.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-246.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-246.16 USD (7)
Aylık büyüme:
22.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
246.19 USD (15.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.55% (246.37 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|261
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.64 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -246.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Questo segnale lavora esclusivamente su XAUUSD utilizzando una strategia grid senza martingala.
Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.
Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.
✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti
✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato
✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli
💰 Capitale minimo consigliato: 1 000 EUR/USD
Le operazioni vengono aperte solo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, quando il mercato è realmente favorevole.
Per questo motivo, il conto resta spesso fermo, senza aprire operazioni inutili.
✅ Senza martingala, senza incremento esponenziale dei lotti
✅ Ingresso solo in zone di eccesso di mercato
✅ Take Profit dinamico con chiusura rapida dei cicli
💰 Capitale minimo consigliato: 1 000 EUR/USD
İnceleme yok