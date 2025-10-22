- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-30.03 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-60.03 USD (10 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-44.22
Alım-satım etkinliği:
85.31%
Maks. mevduat yükü:
8.15%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-30.02 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-30.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-60.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.03 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.03 USD
Maksimum:
60.03 USD (9.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.03% (60.03 USD)
Varlığa göre:
4.23% (26.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-60
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I am Dachun, Founder of Hurip Jaya Profit & Sunres Media Trade!
My signal type is Intraday!
My rules:
- Maximum 2 Stop Losses per day
- Take Profit 100 Pips/Points
- Stop Loss 50 Pips/Points
- Risk-to-Reward Ratio 1:2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
605
USD
USD
1
0%
2
0%
85%
0.00
-30.02
USD
USD
9%
1:500