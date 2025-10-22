- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
17 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (15.00%)
En iyi işlem:
27.47 USD
En kötü işlem:
-23.03 USD
Brüt kâr:
104.07 USD (10 428 pips)
Brüt zarar:
-35.17 USD (3 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (35.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
3.45 USD
Ortalama kâr:
6.12 USD
Ortalama zarar:
-11.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-23.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.03 USD (1)
Aylık büyüme:
13.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
23.03 USD (4.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.47 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok