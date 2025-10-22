- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 603
Kârla kapanan işlemler:
1 316 (82.09%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (17.90%)
En iyi işlem:
1 385.65 USD
En kötü işlem:
-1 821.32 USD
Brüt kâr:
38 551.86 USD (431 543 pips)
Brüt zarar:
-11 553.13 USD (175 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
121 (2 305.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 970.99 USD (15)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
323
Ort. tutma süresi:
39 dakika
Düzelme faktörü:
10.12
Alış işlemleri:
623 (38.86%)
Satış işlemleri:
980 (61.14%)
Kâr faktörü:
3.34
Beklenen getiri:
16.84 USD
Ortalama kâr:
29.29 USD
Ortalama zarar:
-40.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-2 549.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 549.60 USD (25)
Aylık büyüme:
169.80%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.73 USD
Maksimum:
2 669.00 USD (6.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.38% (2 669.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1603
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|256K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 385.65 USD
En kötü işlem: -1 821 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +2 305.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 549.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok