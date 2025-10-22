SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ali martingale
Huan Ceng

Ali martingale

Huan Ceng
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 579%
MegaFusionGroup-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 709
Kârla kapanan işlemler:
2 761 (74.44%)
Zararla kapanan işlemler:
948 (25.56%)
En iyi işlem:
3 411.69 USD
En kötü işlem:
-434.84 USD
Brüt kâr:
136 373.76 USD (1 273 378 pips)
Brüt zarar:
-20 290.54 USD (418 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
198 (7 500.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15 397.29 USD (15)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
10.54
Alış işlemleri:
1 839 (49.58%)
Satış işlemleri:
1 870 (50.42%)
Kâr faktörü:
6.72
Beklenen getiri:
31.30 USD
Ortalama kâr:
49.39 USD
Ortalama zarar:
-21.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
80 (-2 597.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 987.26 USD (67)
Aylık büyüme:
27.27%
Yıllık tahmin:
330.84%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 011.80 USD (9.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.73% (11 011.80 USD)
Varlığa göre:
0.37% (429.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ 3709
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ 116K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ 855K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 411.69 USD
En kötü işlem: -435 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 67
Maksimum ardışık kâr: +7 500.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 597.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MegaFusionGroup-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
