SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Slow Aja
Yonathan Yonathan

Slow Aja

Yonathan Yonathan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Pepperstone-MT5-Live01
1:1000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
20 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (37.50%)
En iyi işlem:
193.82 USD
En kötü işlem:
-29.56 USD
Brüt kâr:
288.91 USD (1 669 751 pips)
Brüt zarar:
-134.87 USD (13 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (24.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
44.05%
Maks. mevduat yükü:
95.06%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
4.81 USD
Ortalama kâr:
14.45 USD
Ortalama zarar:
-11.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-75.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.13 USD (5)
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.03 USD
Maksimum:
82.34 USD (26.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.45% (82.34 USD)
Varlığa göre:
52.19% (53.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 194
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +193.82 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
Slow Aja 
İnceleme yok
2025.10.22 05:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 05:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 05:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.22 03:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.22 03:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 03:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
