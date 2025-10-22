- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
20 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (37.50%)
En iyi işlem:
193.82 USD
En kötü işlem:
-29.56 USD
Brüt kâr:
288.91 USD (1 669 751 pips)
Brüt zarar:
-134.87 USD (13 481 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (24.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
229.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
44.05%
Maks. mevduat yükü:
95.06%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
4.81 USD
Ortalama kâr:
14.45 USD
Ortalama zarar:
-11.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-75.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.13 USD (5)
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.03 USD
Maksimum:
82.34 USD (26.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.45% (82.34 USD)
Varlığa göre:
52.19% (53.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|194
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +193.82 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
Slow Aja
İnceleme yok