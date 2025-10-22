- Büyüme
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
62 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
38.20 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
692.30 USD (13 815 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
62 (692.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
692.30 USD (62)
Sharpe oranı:
1.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
41 (66.13%)
Satış işlemleri:
21 (33.87%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
11.17 USD
Ortalama kâr:
11.17 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
21.73%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|692
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.20 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +692.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
