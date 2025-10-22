- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
27 (38.02%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (61.97%)
En iyi işlem:
123.94 USD
En kötü işlem:
-33.40 USD
Brüt kâr:
381.46 USD (218 046 pips)
Brüt zarar:
-252.81 USD (156 191 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (44.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.48 USD (2)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
56 saniye
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
27 (38.03%)
Satış işlemleri:
44 (61.97%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
14.13 USD
Ortalama zarar:
-5.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-119.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.23 USD (10)
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.45 USD
Maksimum:
119.23 USD (22.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.07% (119.23 USD)
Varlığa göre:
0.11% (0.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|129
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|62K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.94 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +44.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
