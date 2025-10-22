- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
13 (86.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (13.33%)
En iyi işlem:
17.58 USD
En kötü işlem:
-12.87 USD
Brüt kâr:
94.93 USD (7 871 pips)
Brüt zarar:
-12.89 USD (455 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (73.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.37
Alış işlemleri:
7 (46.67%)
Satış işlemleri:
8 (53.33%)
Kâr faktörü:
7.36
Beklenen getiri:
5.47 USD
Ortalama kâr:
7.30 USD
Ortalama zarar:
-6.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-12.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.87 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
12.87 USD (32.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.75% (12.87 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|7
|GBPNZD
|6
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|35
|GBPNZD
|44
|GBPJPY
|3
|XAUUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|1.5K
|GBPNZD
|5.9K
|GBPJPY
|104
|XAUUSD
|14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.58 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +73.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.73 × 11
|
ICMarketsSC-Live11
|0.85 × 13
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|1.63 × 27
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
RoboForex-ECN-3
|2.24 × 487
|
ThreeTrader-Live
|2.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live19
|2.53 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live33
|3.00 × 15
|
Tickmill-Live10
|3.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|3.86 × 14
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|4.12 × 113
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
