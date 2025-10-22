Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersWay-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 VantageInternational-Live 14 0.00 × 2 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 2 FBS-Real-7 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.73 × 11 ICMarketsSC-Live11 0.85 × 13 AxioryAsia-02Live 1.20 × 10 ICMarketsSC-Live08 1.63 × 27 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 RoboForex-ECN-3 2.24 × 487 ThreeTrader-Live 2.33 × 12 ICMarketsSC-Live19 2.53 × 19 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 ICMarketsSC-Live33 3.00 × 15 Tickmill-Live10 3.63 × 8 ICMarketsSC-Live15 3.86 × 14 Darwinex-Live 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 4.12 × 113 ICMarketsSC-Live17 4.19 × 27 37 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya