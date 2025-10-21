- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
10.94 AUD
En kötü işlem:
-15.33 AUD
Brüt kâr:
37.84 AUD (2 497 pips)
Brüt zarar:
-23.66 AUD (1 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (9.64 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
25.28 AUD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
23.09%
Maks. mevduat yükü:
1.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.42 AUD
Ortalama kâr:
4.73 AUD
Ortalama zarar:
-11.83 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.33 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.33 AUD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.10 AUD
Maksimum:
15.33 AUD (0.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.76% (15.33 AUD)
Varlığa göre:
1.06% (21.20 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|975
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
DISCMAN EA
A Disciplined Man’s Expert Advisor
*** TESTING ***
İnceleme yok
