Laurens Kroon

ForexFlow AI

Laurens Kroon
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
0%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
146 (77.65%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (22.34%)
En iyi işlem:
204.76 USD
En kötü işlem:
-261.22 USD
Brüt kâr:
3 406.55 USD (15 773 pips)
Brüt zarar:
-1 743.93 USD (8 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (270.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.31 USD (12)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
89 (47.34%)
Satış işlemleri:
99 (52.66%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
8.84 USD
Ortalama kâr:
23.33 USD
Ortalama zarar:
-41.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-752.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-752.17 USD (5)
Aylık büyüme:
13.46%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.19 USD
Maksimum:
752.17 USD (27.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.68% (84.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD.s 37
EURGBP.s 35
AUDUSD.s 33
AUDNZD.s 31
AUDCAD.s 29
GBPUSD.s 9
EURUSD.s 8
NZDCHF.s 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD.s 434
EURGBP.s 389
AUDUSD.s 357
AUDNZD.s -466
AUDCAD.s 421
GBPUSD.s 217
EURUSD.s 165
NZDCHF.s 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD.s 2.6K
EURGBP.s 983
AUDUSD.s 1K
AUDNZD.s -2.4K
AUDCAD.s 2.9K
GBPUSD.s 904
EURUSD.s 676
NZDCHF.s 468
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.76 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +270.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -752.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Main Features

  • ⚙️ Fully automated trading system (no manual intervention)

  • 📊 Average monthly growth: ~10–15 %

  • 🧠 AI-based signal filtering to avoid choppy markets

  • 💵 Risk-per-trade: dynamically adjusted to account size

  • 🔁 Average trades per week: 8–12

  • 🧩 Pairs traded: AUDNZD, EURGBP, USDCAD, GBPUSD, EURUSD

  • 🕐 Trading style: swing–to–intraday

  • 🛡️ Stop-loss and take-profit always applied

  • 🧮 No martingale, grid, or arbitrage


MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.