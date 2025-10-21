- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
146 (77.65%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (22.34%)
En iyi işlem:
204.76 USD
En kötü işlem:
-261.22 USD
Brüt kâr:
3 406.55 USD (15 773 pips)
Brüt zarar:
-1 743.93 USD (8 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (270.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
315.31 USD (12)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
89 (47.34%)
Satış işlemleri:
99 (52.66%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
8.84 USD
Ortalama kâr:
23.33 USD
Ortalama zarar:
-41.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-752.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-752.17 USD (5)
Aylık büyüme:
13.46%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.19 USD
Maksimum:
752.17 USD (27.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.68% (84.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD.s
|37
|EURGBP.s
|35
|AUDUSD.s
|33
|AUDNZD.s
|31
|AUDCAD.s
|29
|GBPUSD.s
|9
|EURUSD.s
|8
|NZDCHF.s
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD.s
|434
|EURGBP.s
|389
|AUDUSD.s
|357
|AUDNZD.s
|-466
|AUDCAD.s
|421
|GBPUSD.s
|217
|EURUSD.s
|165
|NZDCHF.s
|146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD.s
|2.6K
|EURGBP.s
|983
|AUDUSD.s
|1K
|AUDNZD.s
|-2.4K
|AUDCAD.s
|2.9K
|GBPUSD.s
|904
|EURUSD.s
|676
|NZDCHF.s
|468
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.76 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +270.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -752.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Main Features
-
⚙️ Fully automated trading system (no manual intervention)
-
📊 Average monthly growth: ~10–15 %
-
🧠 AI-based signal filtering to avoid choppy markets
-
💵 Risk-per-trade: dynamically adjusted to account size
-
🔁 Average trades per week: 8–12
-
🧩 Pairs traded: AUDNZD, EURGBP, USDCAD, GBPUSD, EURUSD
-
🕐 Trading style: swing–to–intraday
-
🛡️ Stop-loss and take-profit always applied
-
🧮 No martingale, grid, or arbitrage
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
21
98%
188
77%
100%
1.95
8.84
USD
USD
2%
1:500