SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GOLDVIP
Krishu Sharma

GOLDVIP

Krishu Sharma
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 817%
VantageInternational-Live 7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
83 (46.89%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (53.11%)
En iyi işlem:
99.63 USD
En kötü işlem:
-12.10 USD
Brüt kâr:
441.41 USD (308 703 pips)
Brüt zarar:
-273.08 USD (177 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.84%
Maks. mevduat yükü:
17.71%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
5.46
Alış işlemleri:
162 (91.53%)
Satış işlemleri:
15 (8.47%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-24.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.45 USD (7)
Aylık büyüme:
816.59%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.21 USD
Maksimum:
30.82 USD (62.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.11% (-4.28 USD)
Varlığa göre:
0.26% (0.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 166
BTCUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 157
BTCUSD 11
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 17K
BTCUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.63 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

=================================
 GOLD VIP EXPERT ADVISOR RUNNING NOW
=================================

DM FOR MORE INFO ..............


İnceleme yok
2025.10.21 19:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.21 19:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 19:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 18:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 18:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLDVIP
Ayda 50 USD
817%
0
0
USD
46
USD
3
13%
177
46%
3%
1.61
0.95
USD
61%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.