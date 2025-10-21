- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
177
Kârla kapanan işlemler:
83 (46.89%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (53.11%)
En iyi işlem:
99.63 USD
En kötü işlem:
-12.10 USD
Brüt kâr:
441.41 USD (308 703 pips)
Brüt zarar:
-273.08 USD (177 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (15.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.04 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
2.84%
Maks. mevduat yükü:
17.71%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
5.46
Alış işlemleri:
162 (91.53%)
Satış işlemleri:
15 (8.47%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-24.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.45 USD (7)
Aylık büyüme:
816.59%
Algo alım-satım:
13%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.21 USD
Maksimum:
30.82 USD (62.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.11% (-4.28 USD)
Varlığa göre:
0.26% (0.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|166
|BTCUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|157
|BTCUSD
|11
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|17K
|BTCUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.63 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +15.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
