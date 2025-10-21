SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Axonshift medium risk
Simonas Kavaliauskas

Axonshift medium risk

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.93 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
12.92 EUR (1 042 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
4 (12.92 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
12.92 EUR (4)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.23 EUR
Ortalama kâr:
3.23 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
25.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14
GBPUSD 0
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 952
GBPUSD 24
EURUSD 66
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.93 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.92 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 4
TickmillUK-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 4
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
14.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.21 17:22
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.10.21 17:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 17:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol