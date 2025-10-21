- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
10 (40.00%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (60.00%)
En iyi işlem:
20.00 USD
En kötü işlem:
-12.50 USD
Brüt kâr:
99.53 USD (99 524 pips)
Brüt zarar:
-92.93 USD (92 930 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (40.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.53 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
24.94%
Maks. mevduat yükü:
79.01%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
4 (16.00%)
Satış işlemleri:
21 (84.00%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
9.95 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-35.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.00 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.08 USD (28.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.23% (41.08 USD)
Varlığa göre:
8.06% (11.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|6.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.00 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +40.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Happy Trade :)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
0%
25
40%
25%
1.07
0.26
USD
USD
28%
1:100