İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
21 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (41.67%)
En iyi işlem:
9.90 USD
En kötü işlem:
-10.20 USD
Brüt kâr:
103.95 USD (10 643 pips)
Brüt zarar:
-71.55 USD (7 003 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
94.21%
Maks. mevduat yükü:
3.62%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
1.79
Alış işlemleri:
36 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
4.95 USD
Ortalama zarar:
-4.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.38 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.69 USD
Maksimum:
18.10 USD (1.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.76% (18.10 USD)
Varlığa göre:
11.71% (36.66 USD)
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
32
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
İnceleme yok
