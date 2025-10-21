SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Trader 1000
Kevin John Hastings

Gold Trader 1000

Kevin John Hastings
0 inceleme
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 GBP
En kötü işlem:
0.00 GBP
Brüt kâr:
0.00 GBP
Brüt zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 GBP (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 GBP
Ortalama kâr:
0.00 GBP
Ortalama zarar:
0.00 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 GBP (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
0.00 GBP (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Veri yok

  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 GBP
En kötü işlem: -0 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 GBP
Maksimum ardışık zarar: -0.00 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Three different setups of the same expert advisor each risking 2% per trade on GOLD/USD


İnceleme yok
2025.10.21 16:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 16:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol