SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FredyFlamengo
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo

Fredy Putra Pratama
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
29 (64.44%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (35.56%)
En iyi işlem:
2 114.27 USD
En kötü işlem:
-354.78 USD
Brüt kâr:
5 405.83 USD (47 596 pips)
Brüt zarar:
-2 277.25 USD (41 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (966.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 194.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
22 (48.89%)
Satış işlemleri:
23 (51.11%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
69.52 USD
Ortalama kâr:
186.41 USD
Ortalama zarar:
-142.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-745.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-745.07 USD (5)
Aylık büyüme:
62.57%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 114.80 USD
Maksimum:
1 160.30 USD (23.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
BTCUSD 9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.2K
BTCUSD -30
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.8K
BTCUSD -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 114.27 USD
En kötü işlem: -355 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +966.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -745.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsEU-MT5-5
1.38 × 8
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
CapitalPointTrading-MT5-4
1.72 × 148
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
91 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
