İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
29 (64.44%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (35.56%)
En iyi işlem:
2 114.27 USD
En kötü işlem:
-354.78 USD
Brüt kâr:
5 405.83 USD (47 596 pips)
Brüt zarar:
-2 277.25 USD (41 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (966.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 194.59 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
22 (48.89%)
Satış işlemleri:
23 (51.11%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
69.52 USD
Ortalama kâr:
186.41 USD
Ortalama zarar:
-142.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-745.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-745.07 USD (5)
Aylık büyüme:
62.57%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 114.80 USD
Maksimum:
1 160.30 USD (23.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|BTCUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.2K
|BTCUSD
|-30
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.8K
|BTCUSD
|-3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 114.27 USD
En kötü işlem: -355 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +966.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -745.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.38 × 8
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.72 × 148
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
