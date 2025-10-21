SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MMK5K
Luis Fernando Campos Machado

MMK5K

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 691
Kârla kapanan işlemler:
1 644 (44.54%)
Zararla kapanan işlemler:
2 047 (55.46%)
En iyi işlem:
54.93 UST
En kötü işlem:
-52.83 UST
Brüt kâr:
14 004.35 UST (852 966 pips)
Brüt zarar:
-14 145.43 UST (851 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (64.64 UST)
Maksimum ardışık kâr:
184.74 UST (11)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
32.01%
Maks. mevduat yükü:
0.68%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
837
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
2 415 (65.43%)
Satış işlemleri:
1 276 (34.57%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 UST
Ortalama kâr:
8.52 UST
Ortalama zarar:
-6.91 UST
Maksimum ardışık kayıp:
78 (-517.91 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-517.91 UST (78)
Aylık büyüme:
4.04%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
626.80 UST
Maksimum:
1 221.06 UST (26.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.52% (1 221.60 UST)
Varlığa göre:
0.20% (10.23 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 3691
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -141
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.21 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
