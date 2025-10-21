- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.17 USD (162 pips)
Brüt zarar:
-1.75 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (12.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.17 USD (3)
Sharpe oranı:
2.84
Alım-satım etkinliği:
72.86%
Maks. mevduat yükü:
6.10%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
9.92
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
6.95
Beklenen getiri:
4.06 USD
Ortalama kâr:
4.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.70 USD
Maksimum:
1.05 USD (0.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.73% (17.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1
|CADCHF
|1
|GBPAUD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|3
|CADCHF
|6
|GBPAUD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|60
|CADCHF
|51
|GBPAUD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 14
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.21 × 14
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.38 × 8
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 17
|
FusionMarkets-Live
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 158
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.21 × 1174
|
RannForex-Server
|1.25 × 4
|
PacificUnionLLC-Live
|1.40 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|2.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|2.45 × 20
|
LiteFinance-MT5-Live
|3.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|3.04 × 26
|
BlueberryMarkets-Live
|3.23 × 13
|
VantageInternational-Live
|3.95 × 43
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.29 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.35 × 213
|
FBS-Real
|5.44 × 25
|
FIBOGroup-MT5 Server
|5.50 × 4
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
3
100%
73%
6.95
4.06
USD
USD
2%
1:500