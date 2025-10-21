Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 14 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 ICMarketsEU-MT5-2 0.21 × 14 RazeGlobalMarkets-Server 0.38 × 8 Exness-MT5Real8 0.59 × 17 FusionMarkets-Live 0.60 × 5 ICMarketsSC-MT5 0.75 × 158 CapitalPointTrading-MT5-4 0.92 × 12 Exness-MT5Real7 1.07 × 14 ICMarketsSC-MT5-2 1.21 × 1174 RannForex-Server 1.25 × 4 PacificUnionLLC-Live 1.40 × 5 GOMarketsMU-Live 2.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 2 Exness-MT5Real 2.45 × 20 LiteFinance-MT5-Live 3.00 × 3 Exness-MT5Real15 3.04 × 26 BlueberryMarkets-Live 3.23 × 13 VantageInternational-Live 3.95 × 43 Pepperstone-MT5-Live01 5.29 × 14 ICMarketsSC-MT5-4 5.35 × 213 FBS-Real 5.44 × 25 FIBOGroup-MT5 Server 5.50 × 4 24 daha fazla...