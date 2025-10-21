- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (50.00%)
En iyi işlem:
9.63 USD
En kötü işlem:
-14.21 USD
Brüt kâr:
18.29 USD (1 828 pips)
Brüt zarar:
-24.57 USD (2 454 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (9.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.63 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
89.34%
Maks. mevduat yükü:
75.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.79 USD
Ortalama kâr:
4.57 USD
Ortalama zarar:
-6.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.21 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.72 USD
Maksimum:
20.03 USD (18.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.48% (20.03 USD)
Varlığa göre:
55.57% (55.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-626
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
