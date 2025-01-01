SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

TTM Stable Run 655
Büyüme
5 898%
Aboneler
13
Haftalar
227
İşlemler
14441
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
134%
Aboneler
14
Haftalar
53
İşlemler
178
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
22%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 390%
Aboneler
85
Haftalar
44
İşlemler
1491
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.30
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 085%
Aboneler
3
Haftalar
232
İşlemler
1412
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 735%
Aboneler
146
Haftalar
88
İşlemler
1304
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.32
Maks. düşüş
42%
Reo
Büyüme
337%
Aboneler
41
Haftalar
60
İşlemler
470
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
39%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
106%
Aboneler
15
Haftalar
52
İşlemler
509
Kazanç
70%
Kâr faktörü
2.00
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
375%
Aboneler
11
Haftalar
38
İşlemler
126
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.73
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 576%
Aboneler
71
Haftalar
208
İşlemler
5484
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
OnlyUJ
Büyüme
241%
Aboneler
10
Haftalar
66
İşlemler
405
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.42
Maks. düşüş
17%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2124 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

