Dody Ardelano

DODY ARDELANO

Dody Ardelano
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -67%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
59 (54.62%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (45.37%)
En iyi işlem:
64.00 USD
En kötü işlem:
-46.23 USD
Brüt kâr:
1 110.52 USD (95 170 pips)
Brüt zarar:
-515.38 USD (46 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (186.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.70 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
34.24%
Maks. mevduat yükü:
2.13%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.61
Alış işlemleri:
62 (57.41%)
Satış işlemleri:
46 (42.59%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
5.51 USD
Ortalama kâr:
18.82 USD
Ortalama zarar:
-10.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-41.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.00 USD (5)
Aylık büyüme:
63.30%
Yıllık tahmin:
768.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.31 USD
Maksimum:
90.00 USD (16.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.78% (45.62 USD)
Varlığa göre:
18.67% (74.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 595
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 48K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.00 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +186.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 9.01% of days out of the 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 13:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
