İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
119 (70.41%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (29.59%)
En iyi işlem:
109.56 USD
En kötü işlem:
-105.84 USD
Brüt kâr:
2 343.84 USD (348 860 pips)
Brüt zarar:
-1 237.79 USD (222 284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (286.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
286.37 USD (18)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
7.54%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
169
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
101 (59.76%)
Satış işlemleri:
68 (40.24%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
6.54 USD
Ortalama kâr:
19.70 USD
Ortalama zarar:
-24.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-324.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-444.20 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
138.02 USD
Maksimum:
444.20 USD (4.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.18% (444.20 USD)
Varlığa göre:
3.36% (345.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|127K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.56 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +286.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
İnceleme yok
