Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XM.COM-Real 17 0.00 × 2 Exness-Real28 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 18 TitanFX-02 0.00 × 18 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 9 DooFintech-Live 5 0.00 × 2 Tickmill-Live09 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 ICTrading-Live29 0.00 × 21 Coinexx-Demo 0.00 × 2 Exness-Real26 0.00 × 24 AdmiralsGroup-Live3 0.00 × 2 Axi-US05-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.00 × 48 FTMO-Server3 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 VantageInternational-Live 8 0.00 × 2 Axi-US02-Live 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 VantageInternational-Live 11 0.00 × 18 Tickmill-Live08 0.00 × 10 RoboForex-Prime 0.00 × 18 129 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya