- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
16 887.26 USD
En kötü işlem:
-11.55 USD
Brüt kâr:
24 271.88 USD (12 pips)
Brüt zarar:
-25.55 USD (78 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (7 384.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 887.26 USD (1)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
21 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
1731.88
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
949.98
Beklenen getiri:
4 041.06 USD
Ortalama kâr:
8 090.63 USD
Ortalama zarar:
-8.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.00 USD (2)
Aylık büyüme:
15.72%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.55 USD
Maksimum:
14.00 USD (0.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (8.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|2
|archived
|2
|AUDUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|-8
|archived
|24K
|AUDUSD
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|-31
|archived
|0
|AUDUSD
|-35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16 887.26 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7 384.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 18
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 9
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 24
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 48
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 10
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 18
