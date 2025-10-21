- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (50.00%)
En iyi işlem:
0.31 USD
En kötü işlem:
-0.21 USD
Brüt kâr:
0.83 USD (124 pips)
Brüt zarar:
-0.55 USD (84 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.83 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
85.70%
Maks. mevduat yükü:
2.41%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.28 USD
Ortalama zarar:
-0.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.55 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
0.55 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (0.55 USD)
Varlığa göre:
0.38% (1.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.31 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 17
|
XMGlobal-Real 33
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
UNFX-Asia
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 3
|
ECM-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
0%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
1
0%
6
50%
86%
1.50
0.05
USD
USD
0%
1:500