İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
23 (82.14%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (17.86%)
En iyi işlem:
440.85 USD
En kötü işlem:
-325.16 USD
Brüt kâr:
1 773.27 USD (253 306 pips)
Brüt zarar:
-766.86 USD (107 592 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (562.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
967.12 USD (7)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
87.47%
Maks. mevduat yükü:
4.51%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
4 (14.29%)
Satış işlemleri:
24 (85.71%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
35.94 USD
Ortalama kâr:
77.10 USD
Ortalama zarar:
-153.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-507.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-507.73 USD (2)
Aylık büyüme:
143.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
538.89 USD
Maksimum:
538.89 USD (76.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.84% (537.91 USD)
Varlığa göre:
1.02% (17.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|146K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hello Traders :)
İnceleme yok
