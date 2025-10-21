SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Forex Oscillator Matrix
EVGENII BOATENG

Forex Oscillator Matrix

EVGENII BOATENG
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
16 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (11.11%)
En iyi işlem:
13.48 USD
En kötü işlem:
-13.19 USD
Brüt kâr:
47.85 USD (2 862 pips)
Brüt zarar:
-20.05 USD (989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (26.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26.04 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
22.18%
Maks. mevduat yükü:
3.29%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
1.39
Alış işlemleri:
10 (55.56%)
Satış işlemleri:
8 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.39
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.05 USD (2)
Aylık büyüme:
8.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.05 USD (15.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.03% (20.05 USD)
Varlığa göre:
5.92% (19.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 10
EURUSD 6
SPX 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 23
EURUSD 0
SPX 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.2K
EURUSD 37
SPX 631
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.48 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
VantageInternational-Live 20
6.50 × 4
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
İnceleme yok
2025.11.14 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 17:07
Share of trading days is too low
2025.10.30 15:57
Share of trading days is too low
2025.10.27 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 06:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10.71% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 10.71% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 05:41
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.57% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 11:03
Share of trading days is too low
2025.10.21 11:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 0.73% of days out of the 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.37% of days out of the 273 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
