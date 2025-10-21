SinyallerBölümler
Van Tung To

FX Fun Gold

Van Tung To
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
394 (72.82%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (27.17%)
En iyi işlem:
672.64 USD
En kötü işlem:
-657.28 USD
Brüt kâr:
7 642.54 USD (246 455 pips)
Brüt zarar:
-7 229.72 USD (263 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (58.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
690.70 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
13.56%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
281 (51.94%)
Satış işlemleri:
260 (48.06%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
19.40 USD
Ortalama zarar:
-49.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-237.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-657.28 USD (1)
Aylık büyüme:
38.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
499.47 USD
Maksimum:
922.48 USD (64.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.83% (922.48 USD)
Varlığa göre:
3.56% (50.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDf 541
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDf 413
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDf -17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +672.64 USD
En kötü işlem: -657 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +58.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold trading strategy in the direction of the trend, with this strategy, you do not have to worry when the market fluctuates strongly and runs in the opposite direction, helping you earn more profit in the market.

To copy the strategy, you should follow the capital management that suits you because the market always has unexpected risks

When copying the strategy, you should manage your capital at 30% to 50%, you can consider cutting orders yourself
İnceleme yok
2025.10.21 19:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.21 19:31
A large drawdown may occur on the account again
