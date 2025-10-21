- Büyüme
İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
394 (72.82%)
Zararla kapanan işlemler:
147 (27.17%)
En iyi işlem:
672.64 USD
En kötü işlem:
-657.28 USD
Brüt kâr:
7 642.54 USD (246 455 pips)
Brüt zarar:
-7 229.72 USD (263 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (58.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
690.70 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
13.56%
Maks. mevduat yükü:
3.63%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
281 (51.94%)
Satış işlemleri:
260 (48.06%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.76 USD
Ortalama kâr:
19.40 USD
Ortalama zarar:
-49.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-237.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-657.28 USD (1)
Aylık büyüme:
38.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
499.47 USD
Maksimum:
922.48 USD (64.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.83% (922.48 USD)
Varlığa göre:
3.56% (50.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|541
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDf
|413
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDf
|-17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +672.64 USD
En kötü işlem: -657 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +58.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold trading strategy in the direction of the trend, with this strategy, you do not have to worry when the market fluctuates strongly and runs in the opposite direction, helping you earn more profit in the market.
To copy the strategy, you should follow the capital management that suits you because the market always has unexpected risks
When copying the strategy, you should manage your capital at 30% to 50%, you can consider cutting orders yourself
