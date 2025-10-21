SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Shengguang2
Xiao Guang Ding

Shengguang2

Xiao Guang Ding
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
36 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (10.00%)
En iyi işlem:
22.74 USD
En kötü işlem:
-7.38 USD
Brüt kâr:
122.46 USD (10 805 pips)
Brüt zarar:
-20.70 USD (2 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (54.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.63 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
98.53%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
13.79
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
40 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.92
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.38 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.38 USD (0.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.36% (7.38 USD)
Varlığa göre:
0.91% (18.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.74 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
此EA只针对黄金，采用对冲策略，已经稳定运行一年，运行此EA只需2000美金，每月收益50%--100%。


This EA is exclusively designed for gold trading, employing a hedging strategy. It has been operating stably for 1 year, requiring only $2,000 to run, with monthly returns ranging from 50% to 100%




İnceleme yok
2025.10.21 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
