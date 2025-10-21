- Büyüme
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
36 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (10.00%)
En iyi işlem:
22.74 USD
En kötü işlem:
-7.38 USD
Brüt kâr:
122.46 USD (10 805 pips)
Brüt zarar:
-20.70 USD (2 068 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (54.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.63 USD (10)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
98.53%
Maks. mevduat yükü:
1.67%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
13.79
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
40 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.92
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-5.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.38 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.38 USD (0.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.36% (7.38 USD)
Varlığa göre:
0.91% (18.73 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.74 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
此EA只针对黄金，采用对冲策略，已经稳定运行一年，运行此EA只需2000美金，每月收益50%--100%。
This EA is exclusively designed for gold trading, employing a hedging strategy. It has been operating stably for 1 year, requiring only $2,000 to run, with monthly returns ranging from 50% to 100%
İnceleme yok
