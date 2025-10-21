- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
6.67 USD
En kötü işlem:
-11.65 USD
Brüt kâr:
16.30 USD (1 709 pips)
Brüt zarar:
-12.00 USD (1 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (14.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.04 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
95.98%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-4.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.65 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.65 USD (2.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (11.65 USD)
Varlığa göre:
1.34% (6.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|0
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|463
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.67 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live14
|0.70 × 20
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1647
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|1.03 × 203
|
RoboForex-ECN-2
|1.25 × 717
|
ICMarketsSC-Live25
|1.34 × 138
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
Exness-Real17
|1.61 × 151
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
