İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (60.87%)
En iyi işlem:
48.65 USD
En kötü işlem:
-20.57 USD
Brüt kâr:
353.93 USD (353 926 pips)
Brüt zarar:
-188.96 USD (188 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (132.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.66 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
96.81%
Maks. mevduat yükü:
5.47%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.81
Alış işlemleri:
10 (43.48%)
Satış işlemleri:
13 (56.52%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
7.17 USD
Ortalama kâr:
39.33 USD
Ortalama zarar:
-13.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-91.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.11 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
91.11 USD
Maksimum:
91.11 USD (9.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.11% (91.11 USD)
Varlığa göre:
1.96% (21.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|165
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|165K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.65 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +132.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
Exness-Real15
|0.00 × 21
KOT-Live3
|0.00 × 1
Exness-Real28
|0.00 × 20
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
GMI-Live08
|0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
Exness-Real17
|0.00 × 31
Graphene-Server
|0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
17%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
23
39%
97%
1.87
7.17
USD
USD
9%
1:500