- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
503.00 USD
En kötü işlem:
-19.30 USD
Brüt kâr:
876.70 USD (8 767 pips)
Brüt zarar:
-32.20 USD (310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (645.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
645.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
43.31
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
27.23
Beklenen getiri:
84.45 USD
Ortalama kâr:
109.59 USD
Ortalama zarar:
-16.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.30 USD (1)
Aylık büyüme:
84.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
19.50 USD (1.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.62% (19.40 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe
|844
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe
|8.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +503.00 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +645.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok