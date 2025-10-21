SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kyrex14
Muhammad Hamdani

Kyrex14

Muhammad Hamdani
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
251 (37.74%)
Zararla kapanan işlemler:
414 (62.26%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-502.00 USD
Brüt kâr:
55 949.13 USD (825 494 pips)
Brüt zarar:
-50 990.46 USD (762 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 518.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 902.84 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
439 (66.02%)
Satış işlemleri:
226 (33.98%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
7.46 USD
Ortalama kâr:
222.90 USD
Ortalama zarar:
-123.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 942.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 391.40 USD (14)
Aylık büyüme:
31.44%
Yıllık tahmin:
381.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 689.72 USD
Maksimum:
9 534.39 USD (64.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.04% (9 331.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 629
GBPJPY 11
USDJPY 10
EURJPY 5
CHFJPY 4
USDCHF 2
GBPUSD 1
CADJPY 1
AUDJPY 1
EURUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.4K
GBPJPY -209
USDJPY 55
EURJPY -148
CHFJPY -65
USDCHF -102
GBPUSD 58
CADJPY -31
AUDJPY -49
EURUSD 38
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
GBPJPY -4.9K
USDJPY 3.4K
EURJPY -4.4K
CHFJPY -1.8K
USDCHF -1.6K
GBPUSD 1K
CADJPY -730
AUDJPY -1.1K
EURUSD 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -502 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 518.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 942.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 24
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
312 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.93% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
