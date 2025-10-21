- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
665
Kârla kapanan işlemler:
251 (37.74%)
Zararla kapanan işlemler:
414 (62.26%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-502.00 USD
Brüt kâr:
55 949.13 USD (825 494 pips)
Brüt zarar:
-50 990.46 USD (762 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 518.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 902.84 USD (12)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
439 (66.02%)
Satış işlemleri:
226 (33.98%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
7.46 USD
Ortalama kâr:
222.90 USD
Ortalama zarar:
-123.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 942.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 391.40 USD (14)
Aylık büyüme:
31.44%
Yıllık tahmin:
381.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 689.72 USD
Maksimum:
9 534.39 USD (64.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.04% (9 331.74 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|629
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|10
|EURJPY
|5
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|EURUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-209
|USDJPY
|55
|EURJPY
|-148
|CHFJPY
|-65
|USDCHF
|-102
|GBPUSD
|58
|CADJPY
|-31
|AUDJPY
|-49
|EURUSD
|38
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|72K
|GBPJPY
|-4.9K
|USDJPY
|3.4K
|EURJPY
|-4.4K
|CHFJPY
|-1.8K
|USDCHF
|-1.6K
|GBPUSD
|1K
|CADJPY
|-730
|AUDJPY
|-1.1K
|EURUSD
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -502 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +2 518.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 942.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
