Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ATCBrokers-US Live 0.00 × 9 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 24 Darwinex-LiveUK 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 5 RoboForex-ECN-3 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 FxClearing-Main2 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 Deltastock-Live 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 2 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 312 daha fazla...