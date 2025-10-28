- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (60.87%)
En iyi işlem:
90.04 USD
En kötü işlem:
-51.44 USD
Brüt kâr:
389.09 USD (34 493 pips)
Brüt zarar:
-402.18 USD (37 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (179.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
15 (65.22%)
Satış işlemleri:
8 (34.78%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
43.23 USD
Ortalama zarar:
-28.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-176.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.59 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.99 USD
Maksimum:
229.55 USD (21.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
