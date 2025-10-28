SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sb trader
Suryo Wibowo

Sb trader

Suryo Wibowo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (60.87%)
En iyi işlem:
90.04 USD
En kötü işlem:
-51.44 USD
Brüt kâr:
389.09 USD (34 493 pips)
Brüt zarar:
-402.18 USD (37 331 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (179.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.84 USD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.06
Alış işlemleri:
15 (65.22%)
Satış işlemleri:
8 (34.78%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
43.23 USD
Ortalama zarar:
-28.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-176.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-176.59 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.99 USD
Maksimum:
229.55 USD (21.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.04 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +179.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -176.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.21 09:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
