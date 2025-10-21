- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
12 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.69%)
En iyi işlem:
3.35 USD
En kötü işlem:
-4.94 USD
Brüt kâr:
16.32 USD (1 628 pips)
Brüt zarar:
-4.94 USD (493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (16.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.14 USD (11)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
65.54%
Maks. mevduat yükü:
68.32%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.30
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-4.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.94 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.94 USD (6.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.40% (4.94 USD)
Varlığa göre:
21.73% (15.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.35 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RockWest-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
SnR & SnD Trading Strategy
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
1
0%
13
92%
66%
3.30
0.88
USD
USD
22%
1:500