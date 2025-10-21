- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
531
Kârla kapanan işlemler:
293 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (44.82%)
En iyi işlem:
2 732.80 USD
En kötü işlem:
-968.70 USD
Brüt kâr:
59 868.60 USD (233 872 pips)
Brüt zarar:
-43 192.40 USD (241 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (689.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 172.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
246 (46.33%)
Satış işlemleri:
285 (53.67%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
31.41 USD
Ortalama kâr:
204.33 USD
Ortalama zarar:
-181.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 700.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 700.30 USD (5)
Aylık büyüme:
34.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 350.80 USD
Maksimum:
3 700.30 USD (6.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.52% (3 610.70 USD)
Varlığa göre:
29.10% (16 049.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|531
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 732.80 USD
En kötü işlem: -969 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +689.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 700.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Viction Algo Trading - Martiangle XAUUSD start from 0.1 lot. try it now!
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 65 USD
34%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
2
99%
531
55%
100%
1.38
31.41
USD
USD
29%
1:100