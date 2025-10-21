SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Viction
Aris Stephanus Rikumahu

Viction

Aris Stephanus Rikumahu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
VictoryInternational-REAL
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
531
Kârla kapanan işlemler:
293 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (44.82%)
En iyi işlem:
2 732.80 USD
En kötü işlem:
-968.70 USD
Brüt kâr:
59 868.60 USD (233 872 pips)
Brüt zarar:
-43 192.40 USD (241 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (689.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 172.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.32%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
359
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
246 (46.33%)
Satış işlemleri:
285 (53.67%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
31.41 USD
Ortalama kâr:
204.33 USD
Ortalama zarar:
-181.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 700.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 700.30 USD (5)
Aylık büyüme:
34.28%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 350.80 USD
Maksimum:
3 700.30 USD (6.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.52% (3 610.70 USD)
Varlığa göre:
29.10% (16 049.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 531
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 17K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 732.80 USD
En kötü işlem: -969 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +689.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 700.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
1.14 × 470
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Viction Algo Trading - Martiangle XAUUSD start from 0.1 lot. try it now!
İnceleme yok
2025.10.21 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Viction
Ayda 65 USD
34%
0
0
USD
55K
USD
2
99%
531
55%
100%
1.38
31.41
USD
29%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.